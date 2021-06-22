Бишкек, , 11:24 — REGNUM Россия подписала соглашение о поставке спецтехники для МЧС Киргизии на $20 млн (1 млрд 464 млн рублей), которые предоставлены в качестве гранта. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев на пресс-конференции сегодня, 22 июня.

По его словам, на эти деньги приобретут два вертолета, свыше 100 единиц пожарной техники и другое спасательное оборудование. Планируется, что вся эта техника поступит в республику не позднее конца 2022 года.

Также глава МЧС отметил, что в начале июля нынешнего года должен будет состояться тендер на закупку 60 единиц пожарной спецтехники.

«Если тендер состоится, то министерство чрезвычайных ситуаций получит технику уже в августе», — резюмировал Ажикеев.