Ростов-на-Дону, 22 июня, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в сквере имени Фрунзе утром 22 июня состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Павшим воинам». Память погибших в годы Великой Отечественной войны вместе с собравшимися почтил донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru День памяти и скорби

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Donland.ru В Ростове-на-Дону память павших почтили минутой молчания

В канун Дня памяти и скорби в Ростове-на-Дону прошла городская молодёжная акция. Память погибших школьники и студенты, активисты волонтёрского движения почтили у мемориального комплекса «Братская могила 1-й Конной Армии».С помощью пяти тысяч свечей ребята выложили силуэт крылатой богини победы Ники.