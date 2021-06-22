Кострома, 22 июня, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Костромской области из-за аномальной жаркой погоды введен режим повышенной готовности, он будет действовать до 28 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Ситников.

Наталья Диева Городской пляж

По информации Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на этой неделе дневная температура воздуха в области будет достигать +35+37 градусов. Это на 7−10 градусов выше климатической нормы, тепло сохранится в области как минимум до конца недели.

На период действия режима повышенной готовности в области ограничено движение тяжеловесного транспорта свыше 12 тонн. Таким образом властипытаются сохранить асфальт, особо подверженный деформациив жаркую погоду. Исключение из правила составляют большегрузы, перевозящие товары первой необходимости, топливо, животных, почту и твердые бытовые отходы. На официальных и «диких» пляжах организовано дежурство спасателей.