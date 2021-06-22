Стокгольм, , 11:23 — REGNUM 21 июня правительство Швеции продлило запрет на въезд в страну из стран ЕС/ЕЭЗ для граждан, не имеющих свидетельство о вакцинации. Об этом со ссылкой на пресс-релиз правительства сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Решение правительства страны означает, что в Швецию могут въезжать только те граждане, которые могут предъявить так называемые COVID-сертификаты. Таким образом, въезжающие на территорию Швеции лица должны предоставить доказательства, что они вылечились от COVID-19, недавно сдали отрицательный результат на наличие SARS-CoV-2 или были вакцинированы.

Согласно пресс-релизу правительству, поводом для продления ограничений является «сохраняющаяся неопределенная эпидемиологическая ситуация».

Правила будут действовать до 31 августа, но они по-прежнему не распространяются на прибывающих из Дании, Финляндии, Исландии или Норвегии.

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