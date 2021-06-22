Москва, , 11:17 — REGNUM Формулировка о количественном показателе друзей России ущербна, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Именно количеством определяются друзья? Постановка вопроса относительно того, сколько у кого друзей, она, в принципе, ущербна не только в отношении международных отношений, она ущербна вообще, если мы говорим о нашей жизни», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», комментируя некоторые аналитические заметки, в которых говорится, что у России якобы нет друзей.

По её словам, количеством друзья не измеряются. Когда говорят о друзьях, неважно наших личных, в глобальном понимании, это те люди, которые не предают. Это те страны, которые не предают, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» президент России Владимир Путин заявил, что «в большой политике друзей нет».

Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что ЕС должен ужесточить санкции против РФ. По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом очень напряжённые. Политик считает, что в связи с этим надо ужесточать антироссийские санкции.

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