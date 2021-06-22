Кемерово, , 11:14 — REGNUM В Кемеровской области в скором времени могут появиться так называемые бесковидные зоны. Об этом телеканалу «Россия-24» рассказал губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«Мы проговорили с бизнесом, что создаем бесковидные зоны, — отметил глава Кузбасса. — В нашем понимании бесковидные зоны — это зоны, в которых все сотрудники предприятий вакцинированы».

Цивилёв уточнил, что коронавирусные ограничения на эти зоны накладываться не будут.

Отметим, что ранее Сергей Цивилёв заявил, что последние недели Кузбасс получает неутешительные сводки по коронавирусу: заболевших становится больше вместе с умершими.

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