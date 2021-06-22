22 июня 2021 | Время чтения 7 мин

Джейн Спай, , 12:18 — REGNUM В Великобритании собираются потратить £200 млн на «национальную яхту» для содействия развитию бизнеса. Как сообщают представители Даунинг стрит, строительство яхты будет оплачено министерством обороны Великобритании. Спикер заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы судно было построено, по возможности, в Великобритании.

Яхта класса люкс

«Это национальный флагманский корабль, который будет стимулировать инвестиции в экономику и активизировать торговлю», — сказал официальный представитель Бориса Джонсона.

Причиной финансирования проекта министерством обороны на Даунинг стрит назвали вхождение кораблестроения в компетенцию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Яхта, название которой ещё не определено, будет преемницей Королевской яхты Britannia, которая была выведена из эксплуатации в 1997 году, прослужив стране 44 года.

Яхта Britannia Ben Salter

Член парламента Великобритании Квази Квартенг в интервью Кэй Берли на канале Sky News сказал: «Я думаю, это хорошая идея. Потому что, что она делает на самом деле, так представляет Британию. И если мы отправимся на торговые миссии, именно таким образом мы будем вести торговлю. Я уверен, что мы получим больше прибыли от каждого потраченного фунта от чего-то такого, а не наоборот. У нас есть торговые делегации, у нас есть люди, которые представляют страну и пытаются заключить реально хорошие сделки. И такого рода вещи — это то, что может развивать торговлю, как символ Великобритании. Это огромная сумма денег, тем не менее решение потратить эти деньги было бы принято только в том случае, если бы мы чувствовали, что получим что-то взамен от чего-то настолько символического. Это будет тем, что усилит так называемую «мягкую власть».

Многие пользователи вспомнили, что именно Квази Квартенг не поддержал инициативу по организации бесплатного питания для детей в школах, а теперь поддерживает многомиллионный проект по строительству яхты, и назвали его поведение бесчеловечным.

«Смешной факт. Двухсотмиллионная королевская яхта, которую защищает Квази Квартенг, стоит в десять раз больше, чем бесплатное школьное питание, которое правительство проголосовало не давать голодным детям», — написал @davidschneider.

Большинство комментаторов считают проект пустой тратой денег, которые можно потратить на социальную сферу, в том числе на школьников, медсестер и голодающих.

«Люди голодают, использование продовольственного банка еще никогда не было настолько велико, а мы тратим £200 млн на лодку», — прокомментировал @ReubenRobyns.

Среди пользователей нашлись и те, кто считают проект прибыльным и правильным решением для государства.

«Я не уверен, что люди понимают, куда идут все эти деньги — они тратятся на трудоустройство квалифицированных британских судостроителей и компаний, это, на самом деле, неплохо, может быть хорошей инвестицией», — прокомментировал @Nikholisg.

Верфи Swan Hunter в Северном Тайнсайде Martinwguy

«Деньги идут на зарплату торговцам и конструкторам, корабли не всплывают из ниоткуда, это неплохая вещь для инвестиций правительства», — добавил @Nikholisg.

«Нет, но когда они отказываются платить за школьную еду для детей или платить медсестрам во время пандемии, тогда это не хорошее использование денег», — ответил @AlexNorthrop1.

«Да, это хорошее решение. Можно делать обе вещи, но, если честно, нельзя платить за плохих родителей, это всегда будет проблемой, а оплата труда медсестер основана на предложении и спросе уровня медицинских способностей, нужно всем предоставлять возможность взобраться по лестнице», — написал @Nikholisg.

«Так, если у ребенка нехорошие родители, тогда мы не должны попытаться помочь прокормить ребенка и дать им возможность быть лучше?» — спросил @AlexNorthrop1.

«Я поэтому и сказал, что мы можем делать обе вещи, я все учел здесь. К сожалению, проблему никогда полностью не искоренить», — ответил @Nikholisg.

«Что ты не учел, так это отсутствие судостроительных заводов в Великобритании такой спецификации, так что, похоже, ты несешь чушь на оба счета», — завершил @actoncentral.

Пользователи неоднократно писали о том, что Великобритания не является крупной судостроительной державой и в стране нет предприятий, которые смогут выполнить проект.

«В Британии нет верфи, где можно построить что-либо такого размера, обычно французы строят корабли для Великобритании», — отметил @glenharveyjones.

Ряд комментаторов уверены, что в этом деле не обошлось без коррупции, как и в любом крупном проекте.

«Дайте угадаю, обычный тендер не применяется к «расходам на оборону». Мне интересно, у какого члена кабинета министров есть друг, который владеет судостроительным заводом?» — поинтересовался @circadiangod88.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

В комментариях предположили, что требование Бориса Джонсона о строительстве яхты полностью на территории Британии связано с тем, что существует гонка верфей. Пользователи также считают, что проект поможет восстановить судостроительный бизнес в Великобритании.

«Спроектирован, построен и экипирован в Великобритании. Это толчок, в котором нуждаются наши осажденные верфи. Существует огромный мировой рынок суперъяхт, а Великобритания на него еще не ворвалась», — написал @treflesg.

«Замечательная идея! Создание рабочих мест и развитие навыков в промышленном секторе могут привести в маленькому восстановлению в британском кораблестроении. Поможет балансированию экономики. Я не вижу разницы между этим и любым другим проектом инфраструктурного развития, созданного для стимулирования экономики», — считает @DhoppyLondon.

Некоторые пользователи считают, что строительство яхты слишком крупный проект для Великобритании, которая не может справиться с последствиями Brexit и пандемии COVID-19.

«Они не могут спланировать или сделать постбрекситовские паспорта в Великобритании. Мы не можем начать строить огромные корабли, если мы не можем решить проблему с маленькой бумажкой», — написал @CuriouslyQuiet1.

Среди комментаторов были и люди, работающие в сфере судостроения, и они не верят в осуществление задумки Джонсона.

«Проработав в сфере кораблестроения большую часть своих 65 лет, я могу сказать, что это будет стоить в три раза больше изначальной цены. Британские судостроители никогда не выполняют работу в срок и в пределах бюджета. Поверьте мне», — написал @AlastairRamage4.

Ряд пользователей считают, что строительство яхты — очередной проект, который обойдётся в несколько раз дороже и в итоге не завершится или окажется ненужным.

«Все, что поручается правительством, всегда выходит больше обозначенного бюджета. Посмотрите на HS2 (High Speed 2 — разрабатываемая высокоскоростная железная дорога в Великобритании — прим. Д.С.) и Elizabeth Line (ветка лондонского метро, которая должна пройти через весь город — прим. Д.С.)», — отметил @Dazmondo.

Высокоскоростной поезд British Rail Class 373 Joshua Veitch-Michaelis

Ещё одним популярным комментарием от пользователей стал вопрос: «Откуда у министерства обороны такие деньги?»

«Так у министерства обороны есть £200 млн внебюджетных денег, которые просто валяются?» — поинтересовался @MrBenakaCJ.

«Эти деньги вне существующего бюджета министерства обороны, что предположительно означает, что они не будут потрачены на что-то другое, или правительство дает им лишние £200 млн, чтобы они смогли расплатиться за этот флагман?» — спросил @Bryan_Kennerley.

Неоднократно пользователи называли строительство яхты «проектом тщеславия», которыми очень интересуется Борис Джонсон, и он же раскидывается правительственными деньгами на их исполнение. Пользователи также вспомнили дорогой ремонт в квартире Джонсона на Даунинг стрит.

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«И каким боком этот проект тщеславия связан с обороной нашей страны?» — спросил @fluteannie.

«Очередной проект тщеславия, которыми так известен Борис Джонсон. Стоит состояния и редко получаются», — прокомментировал @rogerkb2012.

В комментариях уверены, что деньги на лодку пойдут не из бюджета министерства обороны, а из карманов налогоплательщиков.

«Вы неправильно написали «налогоплательщиков», — отметил @CharMcew.

Пользователи также отметили абсурдность ситуации для представителей британского флота, яхту назвали несерьезным судном.

«Я уверен, члены вооруженных сил будут счастливы, что £200 млн, которые могли быть потрачены на оборудование, обеспечивающее безопасность, выбрасываются на яхту для богатеньких бизнесменов, чтобы они пили там коктейльчики. Да здравствует Brexit» — написал @damocrat.

Корабли ВМС Великобритании Royalnavy.mod.uk

«Так это значит, что при необходимости она может быть использована как часть того, что осталось от нашего флота? За океаном все стартует, а Британия раскачивается на яхте!» — прокомментировал @WindyWhippet.

В качестве другой причины для строительства флагмана пользователи с иронией назвали медовый месяц Бориса Джонсона и его жены Кэрри Саймондс.

«Это для мистера и миссис Джонсон на их медовый месяц?» — пошутил @tim_cotterill.

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