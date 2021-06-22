Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Утром 22 июня студию шведского телеканала SVT посетила Мэрта Стеневи, лидер «Зеленых», которые входят в правительство Швеции и которым вчера, 21 июня, вместе с премьер-министром страны Стефаном Лёвеном был объявлен вотум недоверия. По словам политика, сейчас парламентские партии в Швеции должны договориться между собой, снизив градус своих требований.

«Сейчас от сторон требуется реальная готовность к компромиссу. Не в последнюю очередь важно добиться принятия бюджета», — заявила Стеневи.

По ее словам, в настоящее время между правительством, «Центристами» и «Левыми» ведутся переговоры, чтобы найти точки соприкосновения. Таким образом может быть заключено «Июньское соглашение» взамен «Январскому соглашению». В то же время Стеневи считает, что поддержка «Либералов» для такой коалиции потеряна.

«Похоже, что Нямко Сабуни скорее попадет в зависимость от Шведских демократов, чем сядет за стол переговоров по бюджету с красно-зеленым правительством. Мне очень жаль», — отметила Стеневи.

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