Стокгольм, , 11:16 — REGNUM На следующий день после того, как Риксдаг проголосовал за вынесение вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену, один из члена его кабинета, министр финансов Магдалена Андерссон, посетила утреннюю студию шведской общественной телевещательной организации SVT и поделилась своими оценками политического кризиса в стране.

«Последние 24 часа были очень тяжелыми. Я отвечаю за бюджет, и после вчерашнего голосования у меня было много дел. Пришло время выяснить, что лучше для Швеции», — заявила Андерссон.

По словам министра, лишь немногие шведские избиратели действительно хотят проведение внеочередных выборов. Она также считает, что призыв «Либералов» начать работу по формированию правого правительства в Швеции усугубляет политический кризис.

«Кажется, что категоричные заявления делаются очень быстро, и я не знаю, хорошо ли это для Швеции. Те, кто голосовал за Либералов, голосовали за партию, которая пообещала не впадать в зависимость от Шведских демократов, что сейчас собственно и готова сделать Сабуни», — отметила Андерссон.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «Умеренных» заявил о готовности сформировать правительство Швеции