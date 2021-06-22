Стокгольм, , 11:13 — REGNUM Утром 22 июня студию шведской общественной телевещательной организации SVT посетил лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон. В свою очередь, политик прокомментировал вчерашнее вынесение вотума недоверия правительству Швеции во главе со Стефаном Лёвеном и дальнейшие перспективы формирования нового кабинета министров.

«Я рад, что мы раскрыли этот фарс, которым и было формирование этого правительства. Правительство падет, потому что оно выполняет свое соглашение, или оно падет, если оно его не выполняет. Так что, такое положение дел существовать долго не могло», — отметил Кристерссон.

Кристерссон также подчеркнул, что сейчас только Стефан Лёвен решает, проводить ли в Швеции внеочередные выборы или нет. Альтернатива — переговоры с тальманом по внесению кандидатуры на пост премьер-министра.

«И если тальман поднимет этот вопрос, я готов сформировать правое правительство. И мы можем вести переговоры со всеми парламентскими партиями», — заверил лидер «Умеренных».

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