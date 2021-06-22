Архангельск, 22 июня, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Архангельске в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, добровольцы зажгли сотни свечей, выложенные в надписи «Помним!», «Дервиш 80», «Архангельск».

Dvinanews.ru Архангелогородцы у Вечного Огня

Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, на мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, собрались общественники, добровольцы, активисты патриотических движений и объединений Архангельской области. У монумента в почетный караул заступили юнармейцы в форме военных лет.

день Погибших в войне жителей Архангельской области участники памятного мероприятия почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны Архангельская область потеряла более 213 тысяч жителей.