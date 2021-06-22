Ярославль, 22 июня, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Ярославле прошла всероссийская акция «Свеча памяти», в рамках которой в ночь на 22 июня у Вечного огня были зажжены 6000 свечей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru День памяти и скорби в Ярославле

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Акция традиционно проходит перед Днём памяти и скорби, многие ярославцы приходят к Вечному огню, чтобы вспомнить своих погибших родственников и всех павших в боях за Родину.

День памяти и скорби в Ярославле

В 2021 году жители Ярославля выложили из свечей надпись «Город трудовой доблести. Ярославль. Мы помним».

День памяти и скорби в Ярославле

Также акция проходила и в онлайн-формате — любой желающий мог «зажечь свечу» на сайте день памяти. рф — в Ярославской области на данный момент участие в онлайне приняли 537 человек.