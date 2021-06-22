Москва, , 11:16 — REGNUM Историческая правда состоит в том, что советские солдаты в годы войны шли в Германию не ради мести, а для освобождения людей от нацизма. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»

Он подчеркнул, что герои Красной армии и труженики тыла отстояли независимость и достоинство своей Родины, но они же спасли от порабощения Европу и мир.

«И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя», — заявил Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля.

Он добавил, что приближали победу над нацизмом союзники по антигитлеровской коалиции, участники Сопротивления и немецкие антифашисты. После окончания Второй мировой войны европейские народы взяли курс на интеграцию, а историческое примирение советского народа с немцами сыграло колоссальную роль в становлении современной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, статью Путина 22 июня выпустило немецкое интернет-издание Zeit Online, 24 июня она появится в еженедельнике Die Zeit. В Кремле объяснили такое решение: первой жертвой нацизма стала сама Германия.

Читайте также: «Немцы, вы что, совсем слепые?» — Меркель пристыдила немцев из-за Гитлера