Стокгольм, , 11:08 — REGNUM В Швеции пало правительство премьер-министра страны Стефана Лёвена. Сейчас страна ждет следующего хода в политической игре. По словам политолога Микаэля Гилльяма, посетившего студию SVT, за исход игры отвечает лидер «Центристов» Анни Лёф.

«Она и никто другой это решит именно тогда, когда она захочет. Я думаю, что она продалась слишком задешево. Теперь Анни Лёф должна высказать свою позицию», — заявил Гилльям.

«Я верю, что новое правительство сформируется через пару недель. Но я была удивлена и раньше. Мое главное предположение — Стефан Лёвен вернется… Лидер Левых всегда предельно ясно давала понять, что хочет видеть Стефана Лёвена на посту премьер-министра», — отметила в свою очередь Марья Лемне, старший преподаватель политологии в Университете Сёдертёрн.

«Голосования по вынесению вотума недоверия могут привести к разрешению противоречий блокировок, имеющихся у сторон. Особенно сейчас, когда Январское соглашение, по мнению сторон, мертво, то есть больше нет соглашения, на которое можно бы было ссылаться», — заявил в интервью ТТ доцент политологии Университета Умео Йохан Хеллстрём.

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