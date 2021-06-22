Кемерово, , 11:06 — REGNUM Последние недели Кузбасс получает неутешительные сводки по коронавирусу: заболевших становится больше вместе с умершими. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«Болезнь продолжает забирать пожилых, но появились и новые штаммы, опасные для молодежи. Эпидемиологи и врачи единодушны: остановить распространение болезни можно только одним способом — выработав коллективный иммунитет. И сейчас, в отличие от осени или весны прошлого года, у нас есть для этого реальный инструмент — вакцина, — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона. — Вакцинация идёт за счёт федерального бюджета. В то же время нам пришлось начать использовать резервные средства, заложенные в бюджет региона на преодоление последствий пандемии. Вакцина — эффективное оружие в борьбе с коронавирусом, и в наших с вами силах не допустить отката к прошлогодней ситуации, когда месяцами были закрыты кафе, кино, театры и детские площадки. Мы ещё можем избежать миллиардных трат и потерь, если сейчас каждый внесет свою лепту — сделает прививку».

По данным Цивилёва, прививку от коронавируса сделали уже более 320 тысяч кузбассовцев.