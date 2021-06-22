Стокгольм, , 11:07 — REGNUM После того, как 21 июня большинством голосов Риксдаг отказал в доверии действующему премьер-министру Швеции Стефану Лёвену, политический кризис в стране стал фактом. Однако сместить Лёвена оказалось, возможно, самой легкой задачей. Теперь же парламентские партии должны задуматься над формированием новой правительственной коалиции. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«…Еще одна проблема, которая возникла для Лёвена после заявления Либералов, заключается в том, что он должен убедить Левую партию проголосовать за принятие своего бюджета, если он вернется на пост премьер-министра. Без голосов Либералов коалиция Умеренных, Христианских демократов и Шведских демократов будет больше в Риксдаге, чем коалиция Социал-демократов, Зеленых и Центристов. Но после резкого тона, развернувшегося в последние несколько дней между Левыми и Центристами, сложно себе представить, как эти партии могут согласовать законопроект о бюджете», — написал Кнутсон.

«Если Лёвену не удастся обеспечить принятие своего бюджета, большинство указывает на то, что будут внеочередные выборы. При сегодняшнем распределении мест в риксдаге лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону трудно стать премьер-министром. Его коалиция, состоящая из Умеренных, Христианских демократов, Шведских демократов и Либералов набирает всего 174 голоса. Но и здесь все может решить чистый случай. Достаточно одного члена парламента, который сменит политический лагерь, например представителя Центристов Хелены Линдал, которая уже в прошлый раз проголосовала против Лёвена. С другой стороны, не следует исключать возможность того, что отдельные Либера, критикующие сотрудничество со Шведскими демократами, проголосуют против кандидатуры Кристерссона», — написал Кнутсон.

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