Стокгольм, , 11:05 — REGNUM Сразу после того, как 21 июня Риксдаг проголосовал за вынесения вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену, лидер «Либералов» Нямко Сабуни объявила, что «Январское соглашение» больше не действует и что ее партия в настоящее время работает над формированием правого правительства. В утреннем эфире SVT от 22 июня политик также призвала «Центристов» поддержать правые силы.

По словам Сабуни, теперь Ульф Кристерссон («Умеренные») и Стефан Лёфвен («Социал-демократы») должны изучить возможность формирования соответственных кабинетов министров. Как заявила лидер «Либералов», именно «Центристы» решат, будет ли Стефан Лёвен продолжать оставаться во главе правительства или они проголосуют за создание правого кабинета министров в Швеции.

«Я хочу, чтобы Анни Лёф (лидер «Центристов» — прим. ИА REGNUM) присоединилась к правым с тем, чтобы у нас были две сильные либеральные партии, которые могут гарантировать, что будет проводится центристская политика», — заявила Сабуни.