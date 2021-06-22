Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Вашингтон рассчитывает вести взаимодействие с новым правительством Армении для развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами. Об этом 22 июня заявил глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс в связи с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов, его заявление распространила пресс-служба Госдепа.

«Мы призываем все стороны уважать верховенство закона и демократические принципы, а также с нетерпением ждем работы с новым правительством для развития наших двусторонних отношений и сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что США продолжают быть привержены укреплению партнерства с Арменией «на основе общих демократических ценностей».

«Мы высоко ценим Армению за прогресс, достигнутый в проведении реформ и усилиях по борьбе с коррупцией, и призываем Армению идти по этому пути», — добавляется в сообщении Прайса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Оуэн Мерфи заявил, что власти Армении были открыты по отношению к миссии наблюдателей от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе парламентских выборов.