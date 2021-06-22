Москва, , 10:55 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое», опубликована на сайте Кремля.

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Написанная российским лидером статья также должна появиться сегодня, 22 июня, в немецком интернет-издании Zeit Online, а 24 июня — в еженедельной газете Die Zeit.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, что такое решение было принято потому, что первой жертвой нацизма стала сама Германия.

В своём видеообращении канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала 22 июня поводом для стыда для жителей страны и заявила, что Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, частью чего, по словам немецкого канцлера, является сохранение памяти о произошедшем тогда.

В то же время она указала, что ФРГ необходим диалог с Россией, добавив, что между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь.

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