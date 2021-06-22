Ульяновск, 22 июня, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ульяновске сегодня, 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, спасатели организовали выставку с экспонатами времён войны, сообщает ГУ МЧС по региону.

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Сотрудники ГИМС представили выставку «Эхо войны», состоящую из трёх ящиков из-под снарядов, внутри которых находятся бытовые и военные вещи первой необходимости — в частности, столовые предметы, мыльницы, агитационные листовки, колбы для лекарств, звёздочки и пуговицы от обмундирования, противопыльные очки, мундштук, щипцы для колки комкового сахара, чернильница.

Особый интерес у детей, которые первыми посмотрели экспонаты, вызвали обоймы патронов и осколочные гранаты.

Спасатели рассказали о том, для чего служила каждая вещь и какой ценной была в непростое военное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске цикл памятный событий, посвящённых 80-летию начала Великой Отечественной войны, стартовал в ночь на 22 июня с акции «Огненные картины» и продолжился проектом «Свеча памяти».