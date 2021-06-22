В мэрии Ярославля назвали сроки ремонта центральных улиц
Ярославль, 22 июня, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Ярославле ремонт Которосльной набережной начнётся «на этой неделе», работы на улице Комсомольской планируют начать не позднее 10 июля. Об этом рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярослав Овчаров на еженедельном общегородском совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В апреле 2021 года ИА REGNUM сообщало о планах по изменению планировки на улице Комсомольской — помимо ремонта, в мэрии планировали также изменить способ парковки на параллельный, а их количество сократить. Помимо этого, власти собирались убрать ограждения, заменив их на отдельные металлические столбики и бордюры, расширить тротуар и установить там лавочки и уличные фонари. Но пока из этих планов будут реализованы только замена асфальта и, возможно, пешеходный переход в Торговом переулке.
Схожая ситуация и с Которосльной набережной. Как ранее передавало ИА REGNUM, там планируют отремонтировать участок длиной 280 метров. Также главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов обещал расширить тротуар вдвое и установить фонари в классическом стиле, подобные тем, что освещают Волжскую набережную.
В рамках ремонта на Которосльной набережной перекроют движение. Работы здесь планируют закончить за 15 дней.