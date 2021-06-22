Ярославль, 22 июня, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Ярославле ремонт Которосльной набережной начнётся «на этой неделе», работы на улице Комсомольской планируют начать не позднее 10 июля. Об этом рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярослав Овчаров на еженедельном общегородском совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эскиз реконструкции улицы Комсомольской в Ярославле

«Карточный ремонт на улице Комсомольской — на работу здесь мы выходим приблизительно с 10 июля. Работы будут проводиться на инженерных сетях, поменяем бортовые камни, отремонтируем тротуары. Планируется также установка дополнительного светофорного объекта в районе Торгового переулка и, конечно же, планируется полная замена асфальтового покрытия от площади Волкова до площади Богоявления», — рассказал чиновник.

В апреле 2021 года ИА REGNUM сообщало о планах по изменению планировки на улице Комсомольской — помимо ремонта, в мэрии планировали также изменить способ парковки на параллельный, а их количество сократить. Помимо этого, власти собирались убрать ограждения, заменив их на отдельные металлические столбики и бордюры, расширить тротуар и установить там лавочки и уличные фонари. Но пока из этих планов будут реализованы только замена асфальта и, возможно, пешеходный переход в Торговом переулке.

Схожая ситуация и с Которосльной набережной. Как ранее передавало ИА REGNUM, там планируют отремонтировать участок длиной 280 метров. Также главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов обещал расширить тротуар вдвое и установить фонари в классическом стиле, подобные тем, что освещают Волжскую набережную.

«Которосльная набережная, тоже карточный ремонт. На этой неделе мы приступаем к работам. Здесь будет заменён бортовой камень со стороны откоса и замена бортовых камней со стороны тротуарной части. Расширение тротуарной части до полутора метров и ремонт инженерных коммуникаций на данном участке. Выбойка пучин и замена асфальто-бетонного покрытия полностью от часовни до подъёма в районе гостиницы «Юбилейной» «, — пояснил Ярослав Овчаров.

В рамках ремонта на Которосльной набережной перекроют движение. Работы здесь планируют закончить за 15 дней.