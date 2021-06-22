Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Власти Соединенных Штатов ввели такое количество санкций в отношении России, что практически полностью лишились возможности оказания давления на Москву с их помощью. Об этом 22 июня заявил бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс в ходе своего выступления на виртуальном мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана, которая транслировалась на YouTube-канале института.

«Я лично считаю, что мы вроде бы исчерпали широкие санкции против России. Мы ввели так много санкций против России. Я имею в виду, мало осталось таких, которые мы еще не ввели и которые имели бы значение», — сказал он.

Также экс-глава ЦРУ добавил, что многие из этих мер «в итоге затрагивают обычных россиян».

При этом Гейтс отметил, что Вашингтону необходимо в качестве ответа на якобы предпринимаемые Россией кибератаки вводить ограничения в отношении официальных лиц страны.

«Я думаю, если эти атаки продолжатся, нам нужно проявить творческий подход и не только действовать против хакеров, создавая серьезные трудности для них, но и, возможно, рассмотреть меры, которые мы можем принять против лиц в окружении (президента России Владимира) Путина», — уточнил он.

«Я не думаю, что за гранью человеческих возможностей придумать что-либо подобное», — добавил Гейтс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США планируют продолжить в ближайшее время диалог с Россией, посвященный вопросам стратегической стабильности.