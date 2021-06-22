Омск, 22 июня, 2021, 10:40 — ИА Регнум. К акции «Лучи Победы» впервые присоединился Омский завод транспортного машиностроения. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в мэрии Омска.

Пресс-служба администрации Омска «Лучи Победы» в Омске

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Заводчане почтили память тех, кто не вернулся домой с войны. Небо над мемориальным комплексом предприятия, где установлен памятник танку Т-34, озарилось лучами прожекторов.

По словам директора музея АО «Омсктрансмаш» Светланы Цегельниковой, в годы Великой Отечественной войны сотрудники завода ковали победу в тылу. Они производили необходимые фронту танки. 2 тысячи заводчан ушли на фронт, в тылу работали около 15 тысяч человек. Результатом их работы стали почти 7 тысяч «тридцатьчетвёрок».

Также к акции в 2021 году присоединился Дворец культуры Кировского округа. Учреждение использовало восемь светодиодных прожекторов.

Вечером 22 июня «Лучи Победы» зажгутся в небе над промышленной площадкой Омского завода полипропилена.

Как сообщало ИА REGNUM, в День памяти и скорби 22 июня в омском парке Победы пройдёт патриотическая акция «Свеча памяти», посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.