Ярославль, 22 июня, 2021, 10:36 — ИА Регнум. 17 июня Ярославский областной суд удовлетворил иск предпринимателей, признав незаконным запрет на установку ларьков до дворах жилых домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

Ярославский областной суд

Запрет содержался в Правилах благоустройства города Ярославля. Формулировку, запрещающую размещение нестационарных торговых объектов на данных территориях, суд и признал не соответствующей закону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля решение по этому вопросу принял и Конституционный суд, куда обратились предприниматели из Перми, Калининграда и Ярославля. Суд вынес постановление о том, что органы местного самоуправления в правилах благоустройства не должны препятствовать размещению киосков на придомовых территориях, и постановил пересмотреть ранее принятые судебные решения по делам с участием истцов. Что и было сделано с учетом новых обстоятельств.

«Конституционный суд в своем постановлении разграничил понятия «внутридворовой» и «придомовой» территории, что очень важно для дальнейшей правоприменительной практики. Дело в том, что «придомовая» и «внутридворовая» территории применительно к конкретному многоквартирному дому могут как совпадать, так и нет. Наш областной суд учел данную позицию, отменил своё же ранее принятое решение и признал незаконным запрет мэрии Ярославля на размещение НТО на данных территориях. Таким образом, законодатель позволил собственникам жилых помещений самостоятельно решать, быть или не быть ларькам около их домов, конечно, при условии соблюдения иных требований законодательства», — говорит бизнес-омбудсмен Ярославской области Альфир Бакиров.

В Ярославле на придомовых территориях расположено несколько десятков нестационарных торговых объектов. Ранее мэрия занималась их сносом через арбитражный суд. Теперь предприниматели смогут подать заявления о пересмотре судебных решений. Этот процесс уже начался.