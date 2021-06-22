В Ярославле суд признал запрет на размещение ларьков во дворах незаконным
Ярославль, 22 июня, 2021, 10:36 — ИА Регнум. 17 июня Ярославский областной суд удовлетворил иск предпринимателей, признав незаконным запрет на установку ларьков до дворах жилых домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.
Запрет содержался в Правилах благоустройства города Ярославля. Формулировку, запрещающую размещение нестационарных торговых объектов на данных территориях, суд и признал не соответствующей закону.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля решение по этому вопросу принял и Конституционный суд, куда обратились предприниматели из Перми, Калининграда и Ярославля. Суд вынес постановление о том, что органы местного самоуправления в правилах благоустройства не должны препятствовать размещению киосков на придомовых территориях, и постановил пересмотреть ранее принятые судебные решения по делам с участием истцов. Что и было сделано с учетом новых обстоятельств.
В Ярославле на придомовых территориях расположено несколько десятков нестационарных торговых объектов. Ранее мэрия занималась их сносом через арбитражный суд. Теперь предприниматели смогут подать заявления о пересмотре судебных решений. Этот процесс уже начался.