Пхеньян, , 10:29 — REGNUM Надежды властей Соединенных Штатов на возобновление диалога с КНДР являются ложными, они могут привести к ещё большему разочарованию. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что рассматривает высказанную на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи позицию в отношении США как «интересный сигнал».

«Корейская пословица говорит, что все зависит от интерпретации. США, видимо, интерпретируют (нашу позицию) так, чтобы утешить самих себя. Самостоятельно полученные ложные ожидания повергнут их в еще большее разочарование».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно быть готовой к конфронтации с США.

Ким Чен Ын также отметили, что Северная Корея должна «защищать достоинство нашего государства и его интересы для независимого развития и надежно гарантировать мирную окружающую среду и безопасность нашего государства».

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