Ереван, , 10:36 — REGNUM Возвращение Азербайджаном 15 армянских пленных состоялось при участии российских миротворцев, они сыграли в этом процессе важную роль. Об этом посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил 22 июня журналистам.

По его словам, недавняя передача армянских пленных не произошла бы без очень существенной подготовительной работы российских миротворцев. Россия, подчеркнул он, делала и продолжает делать всё возможное для возвращения пленных.

«Очень большая роль здесь лично командующего российскими миротворцами генерала Рустама Мурадова», — сказал Копыркин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Азербайджан вернул Армении 15 военнопленных в обмен на карты 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Обмен произошёл на границе Азербайджана с Грузией в присутствии грузинских представителей.

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