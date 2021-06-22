Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Президент США рассматривает возможность отмены указа, позволяющего пограничникам отправлять обратно семьи мигрантов, прибывающие из Мексики, сообщает New York Post.

Речь идет о Постановлении 42 — документе, принятом Центрами по контролю и профилактике заболеваний США с целью недопущения распространения коронавируса с территории других стран. В рамках документа американские пограничники получали право выдворять мигрантов из страны, чтобы избежать возможного распространения коронавируса в центрах содержания.

Постановление было принято в марте 2020 года и так не было отменено нынешней администрации, несмотря на давление со стороны активистом и правозащитников.

По информации американских СМИ, Байден намерен отменить действие этого указа до конца июля.

Читайте также: «Наша граница обильно кровоточит» — США не могут решить проблему миграции