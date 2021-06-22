Ярославль, 22 июня, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ярославле на две недели будет закрыт для движения Добрынинский путепровод. Об этом на еженедельном общегородском совещании в мэрии рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Добрынинский путепровод

«В августе у нас запланировано технологическое перекрытие данного путепровода. На сегодняшний день разрабатывается схема организации дорожного движения. Всех жителей мы обязательно уведомим заранее и даты проведения. Срок перекрытия будет составлять примерно 14 дней», — сообщил чиновник.

Как пояснил директор департамента дорожного хозяйства, закрытие дороги для движения нужно для того, чтобы соединить две стороны путепровода — за это время бетон должен набрать прочность.

Также Ярослав Овчаров отметил, что в целом работы идут с опережением графика и подрядчик планирует открыть движение не в ноябре, а в сентябре 2021 года.