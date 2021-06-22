Саранск, 22 июня, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем аккаунте Instagram. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

Пресс-служба правительства Мордовии

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«Коронавирусом я переболел, есть антитела. Но прививка необходима, независимо от уровня титров», — отметил руководитель республики. Он добавил, обращаясь к жителям региона, которые еще не вакцинировались, что сейчас самое время это сделать.

По словам Здунова, сделав прививку, все смогут проявить заботу о себе, о людях, которые находятся рядом, о медицинских работниках.

«Массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье нашим близким», — уверен врио главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня республика получила еще один транш вакцины от коронавируса в объеме 4,5 тыс. комплектов препарата «Спутник V». прививку от коронавируса сделали 148,6 тыс. человек. Полностью завершили курс вакцинации более 122 тыс. жителей региона, получив оба компонента препарата.

План завершенной вакцинации от коронавируса в Мордовии к 14 июня был выполнен на 31,5%.

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