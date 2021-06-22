Будапешт, , 10:26 — REGNUM Граждане Венгрии и представители других национальных меньшинств, живущие на Украине, подвергаются опасности из-за сайта «Миротворец». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время дебатов на саммите ПАСЕ. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По его словам, всем, чьи данные внесены в базу данных сайта, грозит расправа и не важно, политик ли это или простой обыватель.

Сийярто отметил, что его данные также выложены на «Миротворце», однако он чувствует себя в безопасности, поскольку живёт за пределами Украины под охраной соответствующих венгерских спецслужб.

Министр привёл в качестве примера депутата Европарламента от Венгрии Андреа Бочкор, которая живёт в украинском Закарпатье.

«Эта женщина не может приехать домой на рождественские праздники, потому что никак не защищена. Она боится расправы, ведь ей неоднократно поступали угрозы после того, как она была занесена на «Миротворец», — сказал Сийярто.

Напомним, сайт «Миротворец» бы создан вскоре после госпереворота на Украине 2014 года при поддержке чиновников, непосредственно связанных с МВД Украины. На нём публикуются личные данные людей, которые, по мнению создателей сайта, являются «врагами Украины». Несколько людей, информация о которых находились в базе данных сайта, были убиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на «Миротворце» появилась информация о ведущем белорусского телеканала СТВ Григорие Азаренко. В описании сказано, что он вёл «антиукраинскую пропаганду» и отрицал так называемую «российскую агрессию».

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