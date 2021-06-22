Будапешт, 22 июня 2021, 10:26 — REGNUM Граждане Венгрии и представители других национальных меньшинств, живущие на Украине, подвергаются опасности из-за сайта «Миротворец». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время дебатов на саммите ПАСЕ. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
По его словам, всем, чьи данные внесены в базу данных сайта, грозит расправа и не важно, политик ли это или простой обыватель.
Сийярто отметил, что его данные также выложены на «Миротворце», однако он чувствует себя в безопасности, поскольку живёт за пределами Украины под охраной соответствующих венгерских спецслужб.
Министр привёл в качестве примера депутата Европарламента от Венгрии Андреа Бочкор, которая живёт в украинском Закарпатье.
Напомним, сайт «Миротворец» бы создан вскоре после госпереворота на Украине 2014 года при поддержке чиновников, непосредственно связанных с МВД Украины. На нём публикуются личные данные людей, которые, по мнению создателей сайта, являются «врагами Украины». Несколько людей, информация о которых находились в базе данных сайта, были убиты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на «Миротворце» появилась информация о ведущем белорусского телеканала СТВ Григорие Азаренко. В описании сказано, что он вёл «антиукраинскую пропаганду» и отрицал так называемую «российскую агрессию».
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