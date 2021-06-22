Москва, , 10:05 — REGNUM В Сирии российские сапёры уничтожили на окраине города Эль-Латамна очередную базу боевиков, находившуюся в пещере, сообщил представитель группировки Вооружённых сил РФ в САР.

По его словам, уничтожение пещеры было произведено для того, чтобы в дальнейшем её невозможно было использовать ни для каких целей.

«Ни для укрытия, ни для складирования боеприпасов или материальных средств. Подрыв произведён успешно. Пещера обрушена», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая брошенную боевиками огромную пещеру, использовавшуюся террористами в качестве командного пункта, уничтожили в Сирии российские саперы.

Боевики вручную прорыли 17-метровый подземный коридор в мягкой скальной породе и также прорубили около него небольшие помещения с выходами, использовавшиеся ими для содержания захваченных людей, хранения топлива и других целей.

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