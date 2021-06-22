Алма-Ата, Казахстан, , 10:04 — REGNUM В Алма-Атинском районе Алма-Аты пройдут плановые антитеррористические учения. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Учения пройдут 22 июня с 10:00 до 13:00 ( 7:00—10:00 мск). Участники отработают навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Отмечается, что во время антитеррористических учений будут действовать ограничения. В оперативном штабе призвали с пониманием отнестись к мероприятию и выполнять требования служащих.

В рамках учений планируется отработать механизм предотвращения терактов на уязвимых объектах.