Москва, , 10:14 — REGNUM Три-четыре чашки кофе в день заметно снижают вероятность развития хронических болезней печени и смертей из-за них. К такому выводу пришли британские медики, сообщает журнал BMC Public Health.

«Кофе отличается широкой доступностью, что позволяет использовать его в качестве средства для профилактики хронических болезней печени», — заявил научный сотрудник Саутгемптонского университета Оливер Кеннеди.

Он добавил, что это свойство кофе особенно полезно для населения бедных стран, где таких болезней больше, а доступ к медицинским услугам — хуже. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за хронических болезней печени умирает почти 1,32 млн человек, в большинстве случаев это жители бедных и небогатых стран.

Кеннеди и его коллеги изучили данные о более чем 400 тыс. добровольцев, собранные в рамках проекта UK Biobank. Это информация о ДНК людей, состоянии их здоровья, пищевых предпочтениях и вредных привычках.

Оказалось, что чем чаще участники проекта пили кофе, тем реже их настигали хронические болезни печени. Этот эффект особенно заметен среди британцев, которые предпочитают молотый кофе быстрорастворимому.

В среднем у любителей кофе на 20% реже развивался стеатоз — первая стадия жировой болезни печени, а также алкогольный и неалкогольный цирроз и другие болезни. Смертность из-за болезней печени оказалась на 49% ниже по сравнению с теми жителями Британии, которые не пили кофе.

Максимально полезный эффект, отмечают учёные, достигается от 3−4 чашек кофе в день. Медики намерены выяснить, какие именно компоненты кофе положительно влияют на печень.

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