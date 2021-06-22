Ярославль, 22 июня, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославле введена плата за ремонт асфальта во дворах многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление мэрии Ярославля № 575 от 21 июня.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт

Документ вносит изменение в постановление «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в городе Ярославле». Оно устанавливает квартплату для муниципального жилья и тех домов, которые не приняли индивидуальный тариф.

В квартплате появилась новая строка — «ремонт асфальтовых покрытий» в графе «текущий ремонт». За это с жителей Ярославля, использующих муниципальный тариф, будут собирать по 21 копейке с квадратного метра жилой площади. Ранее такой платы не было.

Подорожала и квартплата в целом. Например, для домов с лифтом и мусоропроводом плата выросла с 21 руб 21 копейки до 22 рублей, то есть на 79 копеек с квадратного метра.

Как ранее заявляли в мэрии города, введение платы за ремонт асфальта позволит жителям города избавиться от ям на придомовых территориях. Теперь, чтобы отремонтировать асфальт во дворе, ярославцам нужно будет обратиться в управляющую компанию. Она и выполнит работы.

Отметим, что новшество касается только домов, который используют муниципальный тариф. Впрочем, таких в Ярославле абсолютное большинство.