Сеул, , 10:01 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён провёл 22 июня встречу со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

В ходе встречи южнокорейский министр призвал Вашингтон к гибкому и активному сотрудничеству с целью возвращения КНДР за стол переговоров.

В свою очередь, Сон Ким отметил, что две страны «тесно связаны по всем важным аспектам» своей политики в отношении Северной Кореи и выразил поддержку конструктивному межкорейскому диалогу, сотрудничеству и взаимодействию с Пхеньяном.

Спецпредставитель США также подчеркнул, что страны поддерживают тесный контакт по северокорейской проблеме с момента инаугурации Джо Байдена.

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