Один из символов Ямала в течение лета приведут в порядок
Салехард, 22 июня, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Салехарде летом приведут в порядок главную достопримечательность города — стелу «66 параллель». Об этом сообщает глава столицы Ямала Алексей Титовский в своих аккаунтах в социальных сетях.
Пресс-служба горадминистрации Салехарда
Стела «66 параллель»
«Это место знаковое — сюда первым делом приезжают туристы и гости нашего города», — отметил Титовский.
По словам главы Салехарда, будет проведён ремонт гранитной облицовки стелы, установлены светящиеся панели.