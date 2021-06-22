Салехард, 22 июня, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Салехарде летом приведут в порядок главную достопримечательность города — стелу «66 параллель». Об этом сообщает глава столицы Ямала Алексей Титовский в своих аккаунтах в социальных сетях.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Стела «66 параллель»

«Это место знаковое — сюда первым делом приезжают туристы и гости нашего города», — отметил Титовский.

По словам главы Салехарда, будет проведён ремонт гранитной облицовки стелы, установлены светящиеся панели.