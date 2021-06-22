Салехард, 22 июня, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Салехарде 22 июня в парке Победы рано утром зажглись 700 свечей, как знак вечной памяти героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Ямальцы помнят

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«Я здесь, потому что для меня это память, которую нужно хранить. Возможность сказать «спасибо» всем тем, кто сражался за наше будущее», — пояснила своё участие в акции волонтёр Победы Галина Лазарева.

В мэрии Салехарда напомнили, что зажечь Свечу Памяти сегодня можно и онлайн. Для этого нужно сделать фото или видео, затем поделиться им в социальных сетях.