Сеул, , 09:49 — REGNUM 22 июня стартует пятый раунд переговоров представителей Южной Кореи и Чили по внесению изменений в двустороннее соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает ETNews со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, переговоры пройдут в онлайн формате в течение трёх дней. В рамках переговоров представители двух стран намерены обсудить широкий круг вопросов, включая трудовые отношения, защиту окружающей среды, соблюдение прав интеллектуальной собственности, цифровую экономику, борьбу с коррупцией.

Напомним, что Южная Корея и Чили подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в 2004 году, а с 2018 года — ведут переговоры по внесению изменений в данное соглашение.