Владикавказ, , 09:39 — REGNUM В Северной Осетии нашли замену уволенному министру по информационным технологиям и связи Алану Салбиеву. На должность временно исполняющего обязанности руководителя ведомства назначен Даниил Гахов. Указ об этом подписал 21 июня врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

До назначения на должность руководителя мининформации Гахов работал директором государственного бюджетного учреждения «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», находящийся в ведении минздрава РСО-Алании.

Напомним, Алан Салбиев написал заявление об отставке после критики главы Северной Осетии. Он проработал на этом посту три года. Однако работу экс-министра Сергей Меняйло назвал неэффективной.

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