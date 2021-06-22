Ростов-на-Дону, 22 июня, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ростовской области подготовлена публикация архивных документов к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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«Подобранный материал показывает, что, несмотря на тяжёлую ситуацию и продвижение захватчиков в сторону Ростова-на-Дону, у руководства и населения не было паники, шла целенаправленная работа по мобилизации, созданию народного ополчения, подготовке родного города к обороне», — подчеркнул председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Юрий Фролов.

Подборка «А впереди была целая война…» состоит из архивных документов, фотографий и фотоплакатов из донских архивных фондов, которые свидетельствуют о мужестве и силе духа жителей Ростовской области, готовности противостоять врагу.