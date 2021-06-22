Киев, , 09:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека в населённом пункте Белогородка Киевской области. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба главы государства.

«Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее», — сказано в сообщении.

Зеленский добавил, что местные власти должны оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим от взрыва.

Напомним, 21 июня в Киевской области на третьем этаже пятиэтажного дома произошёл взрыв, а затем пожар. По предварительным данным, погиб один человек.

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