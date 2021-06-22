Кишинёв, , 09:34 — REGNUM 21 июня в рамках пресс-конференции по итогам встречи президентов Польши и Молдавии Анджея Дуды и Майи Санду, которая состоялась в Варшаве, польский лидер заявил о необходимости сохранить территориальную целостности Молдавии в признанных границах. Об этом сообщает Polskie Raio.

«Польша вместе с международным сообществом всегда будет поддерживать Молдавию. Мы считаем критически важным сохранение территориальной целостности республики в признанных международным сообществом границах и критически относимся к отделению Приднестровья. Это фундаментальный вопрос. Мы всегда будем поддерживать Кишинев в любом вопросе, касающемся территориальной целостности», — заявил Дуда.

Президент Молдавии в свою очередь заявила на пресс-конференции, что «ее страна выбрала путь европейской модернизации». Она поблагодарила Польшу за поддержку в развитии связей Кишинева с ЕС и НАТО. Кроме того, Санду выразила надежду, что в ходе досрочных парламентских выборов, которые пройдут 11 июля, европейский путь Молдавии будет подтвержден.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Майя Санду прибыла с официальным визитом в Польшу 21 июня. Помимо встречи Санду с президентом Польши Дудой в рамках визита также предусмотрены переговоры молдавской делегации с представителями польского правительства.