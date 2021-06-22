Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 09:30 — ИА Регнум. С 1 июля в Петербурге, как и в других регионах России произойдет ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги. Квитанции за июль уже будут рассчитаны по новым тарифам.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Как сообщили в Смольном, стоимость 1 кубометра горячей воды составит 112,81 рублей. Холодная вода и водоотведение обойдутся в 33,12 руб./куб.м. Одна гигакалория отопления будет стоить 1880,11 рублей. Повысится и стоимость электроэнергии. Так, тариф в домах с газовыми плитами и с одноставочным счётчиком составит 4,98 руб./кВтч, в домах с электроплитами — 3,73 руб./кВтч.

Также в Петербурге будет проиндексирована в сторону увеличения плата за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников. В зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома с 1 июля платеж увеличится не более чем на 3,5% по сравнению с декабрем 2020 года.

«Мы продолжили работу по исключению неэффективных затрат ресурсоснабжающих организаций, провели дополнительный анализ результатов их деятельности. Так, например, с 1 июля 2021 года тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение установлены с рекордно минимальным темпом роста — 1,8% для населения», — заявил отметил председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин.

Как заверяют в Смольном, среднем совокупный платеж петербургской семьи за весь набор коммунальных услуг с 1 июля 2021 года увеличится не более чем на 3,3%, что ниже ожидаемого уровня инфляции. Все действующие льготы и меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются.

Как напоминает ИА REGNUM, компенсация на оплату услуг ЖКХ предоставляется в форме денежной выплаты либо субсидии. На них могут рассчитывать ветераны, инвалиды, многодетные семьи, а также граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 14% от совокупного дохода семьи за полгода.