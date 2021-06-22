Красноярск, 22 июня, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Агрессивный медведь, напавший на туристов в Красноярском крае, уничтожен. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в пресс-службе дирекции красноярского природного парка «Ергаки». Фото хищника-людоеда опубликовано на сайте парка.

Еrgaki-park.ru Убивший подростка медведь

Информация о нападении медведя на работника палаточного лагеря поступила в дирекцию парка 21 июня в 21:30 по местному времени. На место происшествия в район ручья Медвежий выдвинулась поисково-спасательная группа. Там было обнаружено тело погибшего.

Госинспекторы начали выслеживать хищника. По их словам, зверь был неосторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов. Он попытался напасть на одного из них. После многочасового выслеживания сотрудники парка уничтожили зверя.

По мнению директора парка Игоря Грязина, причинами произошедшего стали затяжная холодная погода и большой покров снега. Из-за этого медведи не могли полноценно кормиться. Во-вторых, сотрудники коммерческого палаточного лагеря решили добраться до лагеря быстрее, проложив путь по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.

Сотрудники природного парка просят туристов передвигаться только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам.

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Как сообщало ИА REGNUM, на озере Медвежье медведь напал на туристическую группу, состоящую из 13 человек. От полученных травм скончался 16-летний подросток. Также пострадал один взрослый. По данному факту проводит проверку следствие.