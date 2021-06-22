Пхеньян, , 09:16 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 20 июня поздравительное письмо новому президенту Ирана Ибрахиму Раиси, в котором призвал расширить дружеские отношения между странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По сообщениям, в письме северокорейский лидер передал теплые поздравления новому главе государства, пожелав успехов в защите суверенитета и построению сильной страны. Он отметил высокое доверие народа к избранному президенту, возлагающего на него большие надежды.

Ким Чен Ын также выразил уверенность в развитии и расширении дружественных отношений и двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня северокорейский лидер направил лидеру кубинской революции Раулю Кастро письмо, в котором поздравил его с 90-летним юбилеем.

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