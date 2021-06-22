Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM Среди кандидатов в депутаты от «Единой России» есть много врачей и учителей. Об этом заявила журналистам участница партийного съезда, глава свердловского регионального исполкома ОНФ и руководитель областного штаба акции «Мы вместе» Жанна Рябцева.

По её словам, о себе ярко заявили и добровольцы, которые в условиях пандемии оказывают людям помощь.

«У нас очень активные жители. Многие из них присоединились к акции «Мы вместе». К нам в штаб приходили неравнодушные люди не со своими проблемами, а с вопросом: «Чем помочь?». Кто-то готов был доставить продукты питания, кто-то предлагал на своих машинах развозить врачей. Пандемийный год показал, насколько у нас активные и неравнодушные жители. Откуда народный фронт узнает о проблемах? От самих людей. Люди переживают за те территории, в которых живут. Они хотят, чтобы их города и села стали чистыми. Они готовы это сделать. Например, убрали своими силами мусор, но тут же еще надо узнать, куда его теперь отвезти. Поэтому тут важна связка людей, в том числе и с муниципальными главами, органами исполнительной власти», — отметила Жанна Рябцева.

Она уверена, что участники предстоящих выборов, действующие депутаты должны открыто выходить к населению, узнавать их мнение, рассказывать, что получается сделать, а что нет и почему — быть открытыми и честными с людьми. Поэтому на съезде было принято решение не утверждать программу партии на выборы, а собрать сначала мнение жителей страны, сделать её «народной».

»Это нужно сделать, потому что программа партии — это не просто бумага. Это документ, который отражает все сферы нашей жизни: здравоохранение, образование, комфортная городская среда, экология. И по всем этим вопросам нужно советоваться с людьми», — подчеркнула Жанна Рябцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в работе съезда «Единой России» принял участие президент России Владимир Путин. Среди прочего, делегаты утвердили первую пятёрку федерального списка партии. В неё вошли как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые. Среди них министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.