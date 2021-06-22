Москва, , 09:17 — REGNUM Второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана состоится 22 июня, его проведут российский премьер-министр Михаил Мишустин и его узбекистанский коллега Абдулла Арипов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что особое внимание главы правительств уделят ходу подготовки государственного визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Кроме того, в повестку заседания включен широкий круг вопросов по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству Москвы и Ташкента.

В числе таких вопросов — взаимодействие в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, цифровых технологий, здравоохранения и образования. По итогам заседания комиссии ожидается подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Мишустин обсудил актуальные вопросы сотрудничества России и Казахстана с премьер-министром этой страны Аскаром Маминым.

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