Барнаул, 22 июня, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Алтайском крае, несмотря на существенный рост заболеваемости COVID-19, низкие темпы вакцинации и даже заявление губернатора Виктора Томенко о необходимости ограничить проведение массовых мероприятий, решили не отменять аграрный форум «День сибирского поля». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, он откроется завтра, 23 июня, под Барнаулом.

Правительство Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и участники «Дня сибирского поля», проведённого в 2019 году

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Организаторы пригласили туда 275 компаний из России и зарубежья. Напомним, в 2019 году аналогичное мероприятие собрало 29 тысяч посетителей.

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Поэтому внеплановое заседание оперативного штаба, состоявшееся вечером 18 июня, где было заявлено, что «участники заседания пришли к выводу о необходимости ужесточения ограничительных мер, среди них отмена массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек», можно считать «пусканием пыли в глаза».

Также напомним, что губернатор Виктор Томенко 18 июня поручил «прорабатывать вопросы изменения форматов проведения либо полной отмены запланированных массовых мероприятий» и «проработать вопрос по наращиванию объемов тестирования в 2,5−3 раза от сегодняшнего уровня».

А что со сроками исполнения поручений? День сибирского поля проведём, а там — хоть трава не расти?

Правительство Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и участники «Дня сибирского поля», проведённого в 2019 году

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 июня 2021 года, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (53 169 человек, +109 за последние сутки) новый вирус победили 47 143 человека (всего +1 за последние сутки).

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