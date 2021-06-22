Алтайский «День cибирского поля» становится «пиром во время чумы»
Барнаул, 22 июня, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Алтайском крае, несмотря на существенный рост заболеваемости COVID-19, низкие темпы вакцинации и даже заявление губернатора Виктора Томенко о необходимости ограничить проведение массовых мероприятий, решили не отменять аграрный форум «День сибирского поля». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, он откроется завтра, 23 июня, под Барнаулом.
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Организаторы пригласили туда 275 компаний из России и зарубежья. Напомним, в 2019 году аналогичное мероприятие собрало 29 тысяч посетителей.
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Поэтому внеплановое заседание оперативного штаба, состоявшееся вечером 18 июня, где было заявлено, что «участники заседания пришли к выводу о необходимости ужесточения ограничительных мер, среди них отмена массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек», можно считать «пусканием пыли в глаза».
Также напомним, что губернатор Виктор Томенко 18 июня поручил «прорабатывать вопросы изменения форматов проведения либо полной отмены запланированных массовых мероприятий» и «проработать вопрос по наращиванию объемов тестирования в 2,5−3 раза от сегодняшнего уровня».
А что со сроками исполнения поручений? День сибирского поля проведём, а там — хоть трава не расти?
Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 июня 2021 года, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (53 169 человек, +109 за последние сутки) новый вирус победили 47 143 человека (всего +1 за последние сутки).
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