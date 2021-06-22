Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Санкции США не могут повлиять на внешнюю и внутреннюю политику России. Об этом 22 июня заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что за последние годы Россия продемонстрировала свою жизнеспособность в условиях санкций. По его словам, подобные меры не приведут к положительным для Вашингтона результатам.

«Выбор за США, как выстраивать эти отношения. Надо заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать Российской Федерации», — сказал Антонов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готовит новые санкции против России в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

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