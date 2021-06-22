Москва, , 09:33 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало на своём сайте архивные материалы о первых днях Великой Отечественной войны и трёх неприступных крепостях, замедливших наступление нацистской Германии. Мультимедийный раздел «День, о который разбился блицкриг» был подготовлен в честь 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны.

Пётр Александрович Кривоногов. Защитники Брестской крепости. 1951

«В преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны Минобороны России публикует новый историко-познавательный раздел, посвященный мужеству и героизму бойцов и командиров Красной армии в первые дни войны», — отмечается на сайте.

Как говорится в опубликованных документах, в Германии разрабатывался план по захвату Советского Союза, обозначенный как «операция на Востоке», на проведение которой «выделялось от девяти до 17 недель».

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В течение первого дня войны советские войска повсеместно вели упорные, кровопролитные бои с превосходящими силами противника, нередко контратаками отбрасывая врага и на некоторых рубежах вынуждая его отступать, говорится в материалах.

Российское оборонное ведомство также опубликовало материалы о Брестской крепости, военно-морских базах на полуострове Ханко и на побережье Балтийского моря в городе Либава (Лиепая).

«Замысел блицкрига — «молниеносной войны» — был сорван: воины Красной армии оказали ожесточенное, упорное и яростное сопротивление захватчикам, — говорится в мультимедийном разделе на сайте Минобороны. — Даже в самых безнадежных обстоятельствах, будучи в окружении, советские бойцы и командиры, проявляя мужество и массовый героизм, ценой своих жизней выполняли поставленные задачи, свято защищали Отечество».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2021 года исполнится 80 лет со дня нападения нацистской Германии и её сателлитов на Советский Союз. На оккупированных немцами и их пособниками территориях СССР было целенаправленно уничтожено не менее 18 млн мирных жителей. Всего в Великой Отечественной войне погибли не менее 27 млн советских граждан.

Накануне, 21 июня, частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставили в Главный храм Вооруженных сил России. Лампада, зажжённая от Вечного огня, в сопровождении роты почётного караула доставлена в Главный храм ВС РФ в канун Дня памяти и скорби. Представители всех военных округов доставят частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата к монументам воинской славы и к братским могилам советских воинов в районах дислокации воинских частей.